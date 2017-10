The examples populate this alert with dummy content

OBRAS La Diputación de Alicante asumirá la redacción del proyecto para la construcción de un centro geriátrico en Ibi El diputado de Bienestar de las Personas, Miguel Zaragoza, explica que, aunque es competencia de la Generalitat, asumen esta primera fase para acelerar la actuación, una implicación que el PSOE de Ibi considera "ridícula" e "insuficiente" miércoles, 25 de octubre de 2017

La Diputación de Alicante asumirá el coste de la redacción del proyecto de construcción de un centro geriátrico en Ibi. Para los socialistas de la localidad, un gesto insuficiente. El diputado de Bienestar de las Personas, Miguel Zaragoza, ha mantenido este martes un encuentro con la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, María Elena Ferrando, para abordar la problemática derivada de la falta de espacio para atender a los mayores de 65 años en Ibi. Zaragoza ha explicado que desde la Diputación de Alicante van a redactar el proyecto de un centro geriátrico y de atención a personas dependientes, una medida que será recogida en los presupuestos de 2018. Zaragoza reconoce que, aunque compete a la Generalitat, la Diputación se suma al proyecto para agilizarlo. "El objetivo es ayudar al municipio de Ibi, pero sobre todo a las personas, que son el eje de nuestra acción política y de gestión y, al mismo tiempo, en esa estrecha colaboración en la que nos debemos las administraciones públicas, en este caso la Diputación provincial quiere colaborar con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con la redacción del proyecto, porque con ello ya se inicia un camino". La implicación de la institución provincial en el proyecto es insuficiente para el PSOE de Ibi, que pretendía que la Diputación también aportase fondos para la construcción del edificio en la zona de El Alamí. La propuesta socialista fue rechazada en la comisión de Educación y Servicios Sociales con los votos de los dos socios de Gobierno, PP y Alternativa Democrática Independiente. Para el PSOE la redacción del proyecto es una aportación "ridícula" dentro del coste total de la infraestructura. Los socialistas reprochan al alcalde, Rafael Serralta que aplauda un gesto que califican de raquítico por parte de la Diputación y lamentan que no se atreva a reclamar más implicación en el proyecto.