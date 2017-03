The examples populate this alert with dummy content

COMARCAS La Diputación de Alicante edita el primer mapa-guía para senderistas sobre los neveros de Mariola El recorrido forma un anillo, con salida y llegada en Agres, de nueve kilómetros, que recorre varios pozos y ventisqueros de la zona lunes, 13 de marzo de 2017 La Diputación de Alicante ha editado el primer mapa-guía de la ruta de las cavas por la Sierra Mariola dirigido a senderistas. La publicación ve la luz cuando se cumple exactamente un año de la apertura al público de la Cava Gran de Agres tras su restauración y musealización. Jaume Lloret, al frente del área de Arquitectura desde la que se ha coordinado el proyecto, ha asistido esta mañana a la presentación de la guía, junto al diputado de Medio Ambiente, Javier Sendra, el alcalde de Agres, Josep Manel Francés, el director técnico del MARQ, Manuel Olcina, el director gerente del museo, José Alberto Cortés, y el responsable del área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez. "Esta iniciativa se inscribe dentro del objetivo del Gobierno Provincial de generar espacios de atractivo turístico en los pequeños municipios de interior y poner en valor la riqueza natural y patrimonial de estas localidades como complemento al sol y playa de la Costa Blanca", ha explicado Lloret. El mapa-guía recoge una ruta de senderismo de unos nueve kilómetros en anillo, con partida y llegada en el núcleo urbano de Agres. El recorrido lleva hasta la Cava Gran y desde allí parte hacia otros neveros y ventisqueros de la zona como el Clot de la Vila, la Cava d'en Miquel, la Cava de Joan Despuig o la Gran Cava de Xàtiva. Sendra ha hecho especial hincapié en la colaboración de las distintas áreas de la Diputación para sacar adelante el proyecto y ha matizado que "se ha trazado un itinerario de dificultad baja, buscando la sinergia con la faceta cultural y visitando el mayor número de neveros posibles". La publicación está diseñada en formato DIN A3 a dos caras, con la peculiaridad de que, una vez plegado, adquiere el formato DIN A6. En su anverso contiene información acerca de la Cava Gran de Agres, así como una explicación sobre el proceso de la recogida de nieve. El reverso muestra el mapa con los itinerarios y recorridos existentes e imágenes de algunos de los neveros.