OBRAS La Diputación aprueba la construcción de un aparcamiento en Alcoleja, pendiente desde 2010 Los trabajos están valorados en 312.795 euros miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/06/2017) La Diputación ha aprobado la construcción de un aparcamiento en Alcoleja. El proyecto, pendiente desde 2010, cuesta 312.795 euros. El Ayuntamiento reivindica este proyecto para dar una alternativa de parking a los vecinos y dejar libre la travesía de la carretera autonómica 770, que llega hasta Villajoyosa y que cruza el casco urbano de la localidad. La construcción del nuevo aparcamiento cuenta con un presupuesto de 312.795. La principal complicación de la obra radica en las condiciones orográficas del pueblo y la proximidad de un barranco, el de Fraimó, tal y como detalla el alcalde es Francisco Fenollar: "Es complicado, estamos en una pendiente, por eso pasa la carretera por dentro de la localidad. El parking es como una paralela a la plaza que, en un futuro, podría ser como un desvío, una variante". El Ayuntamiento asumirá el 5% de los trabajos, enmarcados dentro del plan provincial de Diputación.