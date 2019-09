The examples populate this alert with dummy content

DANA La Diputación canaliza la ayuda solidaria para paliar los efectos del temporal Bomberos de La Montaña se han desplazado a Orihuela para colaborar en las tareas-El Ayuntamiento de Alcoy ha enviado un vehículo pick up de doble cabina a Dolores lunes, 16 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/09/2019) La Diputación de Alicante ha activado los canales de ayuda solidaria y humanitaria puestos en marcha para aliviar los cuantiosos y numerosos daños sufridos estos días por las lluvias torrenciales que han dejado inundada la Vega Baja. En coordinación con Cruz Roja, asociación que forma parte del dispositivo de emergencias de CECOPAL ubicado en Orihuela, junto con otras administraciones locales y autonómicas y la propia la Diputación de Alicante, se han habilitado desde este momento varios canales de apoyo a los que pueden sumarse empresas y particulares. Esta colaboración podrá ser tanto económica como material, con víveres o suministros de diversa índole. El objetivo es sistematizar y unificar toda la ayuda a través de una vía conjunta para gestionar de manera eficaz, rápida y ordenada la contribución solidaria de la sociedad. La Diputación de Alicante agradece a los distintos cuerpos y servicios de emergencia su trabajo incansable en la zona y solicita la colaboración ciudadana para dar la mayor difusión posible a esta iniciativa. Las empresas, entidades o personas que quieran sumarse a esta propuesta con su aportación solidaria, para ayudar a todas las familias damnificadas por el temporal, puede hacerlo a través de los diversos números de cuentas habilitadas. Banco Santander (ES44 0049 0001 5321 1002 2225); BBVA (ES92 0182 2370 4600 1002 2227); La Caixa (ES28 2100 0600 8502 01960066); Bankia (ES77 2038 1063 6560 0061 9773); Sabadell (ES31 0081 5232 2800 0108 4716); Bankinter (ES75 0128 0010 9701 0012 1395); Caja Rural (ES86 0198 0500 8020 2205 3421); Triodos Bank (ES18 1491 0001 2130 0008 9598) y Bizum (CÓDIGO 00087). También las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el número de teléfono 965 918 659 o a través del correo mar24h@cruzroja.es. Los bomberos de La Montaña se han desplazado a Orihuela para colaborar en las tareas. El Ayuntamiento de Alcoy también ha colaborado con el envío de un vehículo pick up de doble cabina a Dolores. En estos momentos está preparando y realizando las gestiones oportunas, para mañana destinar dos vehículos cuba, uno de ellos propiedad de FCC y otro del contrato de limpieza de nuestra ciudad. También se facilitará el utillaje de limpieza adecuado para estos casos y varias dotaciones de ACIF también se desplazarán para colaborar. Las precipitaciones registradas durante los últimos días en la Vega Baja, con precipitaciones que han superado los 400 litros por metro cuadrado en 48 horas en localidades como Orihuela, a consecuencia de la DANA (depresión aislada en niveles altos) "probablemente sean las más catastróficas en 140 años, desde octubre de 1879", según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señaló que "es uno de los grandes episodios históricos de los que, con cierta recurrencia, pero sin una periodicidad fija, han asolado la comarca". El río Segura ha sufrido desbordamientos en municipios de la Vega Baja y ha anegado urbanizaciones y algunas zonas de los cascos urbanos en Orihuela, Dolores, Catral, Rojales, Almoradi, San Isidro, Daya Nueva y Daya Vieja, según informaron desde Emergencias de la Generalitat.