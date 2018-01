The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "La Diputación defiende el patrimonio de la comarca" El diputado provincial Javier Sendra reivindica el papel de la institución en la conservación de elementos históricos miércoles, 10 de enero de 2018 La Diputación de Alicante gestiona la consolidación de importantes elementos patrimoniales de L'Alcoià y El Comtat. Es el caso de los castillos de L'Orxa, Planes o Benifallim, con proyectos en ejecución o en redacción. El vicepresidente de la institución, Javier Sendra, destaca el esfuerzo inversor en la zona, tanto en recuperación de patrimonio como en la reparación de daños por el temporal del pasado invierno. "La única administración que desde el primer momento estuvo al lado de los municipios fue la Diputación", sostiene Sendra en la entrevista concedida a Radio Alcoy.