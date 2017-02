The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO La Diputación estudia reabrir el complejo hotelero de Xorret de Catí, cerrado desde hace cuatro años El gobierno provincial redacta un estudio de viabilidad sobre un proyecto de construcción y explotación del hotel y el restaurante del enclave, en término de Castalla jueves, 16 de febrero de 2017 La Diputación pretende potenciar el uso turístico de uno de los espacios más singulares de la provincia, famoso por acoger finales de etapa en la Vuelta a España. El primer paso ha sido la redacción de un estudio de viabilidad sobre un proyecto de construcción y explotación, en régimen de concesión, del complejo, cerrado desde 2013, que es propiedad de la Diputación. La concejal de Turismo y Patrimonio, Maite Gimeno, avanza que es necesaria una rehabilitación integral, tanto del restaurante y los exteriores como del hotel, que alberga cuarenta habitaciones: "La rehabilitación de lo que es el restaurante más los alrededores, el jardín y la parte deportiva (...). Yo me imagino que el procedimiento va a ser el mismo, poder tener treinta o cuarenta alojamientos". Paralelamente, la Diputación estudia la posible reapertura del albergue que permanece cerrado desde hace más de dos años.