RECUPERACIÓN La Diputación financia el estudio de viabilidad del proyecto de Aitana Alcoleja gestiona la partida para encargar los trabajos al campus de Alcoy de la Politécnica miércoles, 08 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/03/2017) La Diputación de Alicante ha destinado 17.100 euros para el estudio de viabilidad del proyecto de recuperación de la base militar de Aitana. La Institución provincial ha reservado una partida económica para que el Ayuntamiento de Alcoleja encargue los estudios complementarios a la propuesta inicial de recuperación presentado el pasado año al presidente, César Sánchez. El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, responsable del primer estudio, será el encargado de realizar los estudios económicos y el plan de participación ciudadana. El alcalde de Alcoleja, Francisco Fenollar, subraya que el objetivo es evaluar la viabilidad económica del proyecto para poder optar a fondos europeos, lo que abrirá las puertas a la participación de la Diputación. “Tenemos el compromiso del presidente de que participará si el proyecto obtiene dinero de Europa”, explica. El proyecto original valoraba la iniciativa en 10 millones de euros. El trabajo elaborado por el arquitecto Francisco Picó planteó diferentes usos para rehabilitar los 7.000 metros cuadrados de techo construido en la zona. Las principales propuestas eran infraestructuras turísticas, como un hotel de 78 habitaciones, de servicios sociales, como una residencia para la tercera edad, y ambientales.