INICIATIVA La Diputación impulsa el primer Foro de Innovación de la provincia El encuentro, que se celebrará los días 18 y 19 de este mes en el Auditorio de la Diputación de Alicante, contará con la participación del campus de Alcoy y los institutos tecnológicos del textil y del juguete sábado, 07 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Diputación impulsa el primer Foro de Innovación de la provincia, que se celebrará en el Auditorio Provincial los días 18 y 19 de este mes. A la cita asistirán el campus de Alcoy y los institutos tecnológicos del textil y del juguete. El gran objetivo es fomentar la transferencia de conocimientos generados en los centros de investigación a las empresas. Durante el foro, habrá espacio de reuniones, de exposición y de congreso, este último dedicado a ponencias y paneles tecnológicos. César Sánchez, presidente de la Diputación, asegura que es el foro de la "economía compartida" que, además de "dar frutos", permite "avanzar" a las empresas: "Avanzando a las empresas, tenemos sociedades que permiten dar más oportunidades a las personas". Las universidades implantadas en la provincia y los centros tecnológicos sectoriales expondrán más de 40 proyectos para que las empresas los estudien y apliquen en sus negocios.