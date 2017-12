The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La Diputación paga las primeras obras para impedir la ruina de Rodes Los presupuestos incluyen una subvención nominativa por importe de 239.456 euros para mantenimiento y conservación sábado, 30 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (30/12/2017) Los presupuestos de la Diputación de Alicante, que se aprobaron la semana pasada, incluyen una subvención nominativa a favor del Ayuntamiento de Alcoy para las obras de mantenimiento y conservación de la manzana de Rodes por un importe de 239.456,77 euros. Se cumple así con el compromiso que el presidente de la Diputación adquirió para apoyar este proyecto, después de que el alcalde, Toni Francés, le presentara el contenido del mismo. La Diputación de Alicante entiende que se trata de una iniciativa que trasciende el ámbito municipal, puesto que se pretende que el Parque Tecnológico de la manzana de Rodes sea uno proyecto tractor en la Provincia de Alicante. Este apoyo continuará en los años próximos a medida que avance la ejecución del proyecto. Esta subvención permitirá iniciar los primeros trabajos para ubicar en la manzana de Rodes un Parque Tecnológico Urbano así como diferentes dotaciones culturales y sociales. Hay que recordar que este proyecto es uno de los más importantes para el futuro económico de la ciudad y forma parte de la Estrategia EDUSI, que fue aprobada por el Ministerio. Hoy el Gobierno Municipal ha aprobado la licitación de las obras de mantenimiento y conservación; se trata de unos trabajos previos que incluyen la consolidación de las fachadas, recuperación del refugio antiaéreo, así como la consolidación del interior del inmueble y catalogación de todos los elementos. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 3 meses y un presupuesto de 239.456,77 euros. A principio de año el pleno del Ayuntamiento aprobará el cambio de uso de esta parcela que actualmente tiene una calificación educativa y pasará a ser dotacional. A partir de ese momento se podrá contratar la redacción del proyecto de ejecución para poder continuar con las actuaciones que harán de este espacio, actualmente degradado, un centro de referencia en Innovación e Investigación. El Ayuntamiento de Alcoy dispondrá en 2018 de un presupuesto de 2.7000.000 euros de los más de seis millones en los cuales está valorado el proyecto.