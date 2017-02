The examples populate this alert with dummy content

PLAN DE OBRAS La Diputación reduce un 27,2% su inversión en la comarca El Plan de Obras prevé 2,4 millones para L’Alcoià y El Comtat frente a los 3,3 millones de 2016 viernes, 17 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/02/2017) La Diputación de Alicante ha reducido de forma drástica la inversión de su Plan de Obras en la comarca para este 2017. Los fondos disminuyen un 27,2% respecto a las cantidades asignadas el pasado año. Nueve municipios van a beneficiarse del plan, presentado por el diputado de Planes de Mejora, Bernabñé cano. Los 9 proyectos asignados a la comarca suman 2,4 millones de euros. Es casi un millón menos de los 3,3 millones previstos el año pasado en el mismo plan. La comarca concentra el 17% de los 53 proyectos del plan y un 12% de la inversión al que la Diputación ha consignado 21 millones. Los municipios que figuran en el plan son Alcosser, Banyeres, Benimassot, Castalla, Fageca, Gorga, Ibi, Onil y Tibi. La Diputación aportará el 80% del importe de las obras. En cuanto al Plan de Mejora de la Red Viaria, el Gobierno provincial reserva 240.000 euros para la mejora de acceso a la Font Roja y la misma cantidad para la carretera CV 802 en Onil. Bernabé Cano sostiene que el Gobierno provincial ha incluido en el plan a todas las poblaciones de menos de 10.000 habitantes que han solicitado ayudas.