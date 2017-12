The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN La Diputación reserva 2,7 millones para la comarca en el Fondo de Cooperación Municipal El Gobierno provincial plantea un reparto de fondos para primar a los municipios de menor población y densidad de habitantes martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Diputación propone aportar 2,7 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal para los municipios de la comarca. El Gobierno provincial ha remitido a la oposición una propuesta en la que ha primado a los pequeños pueblos a la hora de distribuir su primera aportación a este fondo, en el que el año pasado declinó participar. El importe de las ayudas de la Diputación a los municipios de la comarca asciende a 2.744.718 euros. Para toda la provincia la inversión es de 14 millones de euros a destinar a inversiones financieramente sostenibles. La densidad de población y la superficie del municipio también han sido factores determinantes, puesto que a menor densidad, mayor es la carga para mantener la localidad. Esta fórmula de reparto da como resultado que la Diputación supere en su aportación para los pequeños municipios a la cantidad que destina la Generalitat. Las cantidades en las localidades con menor población oscila entre los 66.768 euros asignados a Alcosser de Planes y los 99.350 euros de Planes. La media es de unos 70.000 euros por municipio. La cifra aumenta en el caso de poblaciones con mayor número de habitantes: 106.324 euros para Banyeres, 137.864 para Cocentaina, 124.577 para Castalla, 126.682 para Ibi, 102.482 para Onil y 122.921 para Muro. A Alcoy llegarán 145.000 euros.