TEMPORAL La dirección de la Font Roja pide que no se suba en coche Tras la nevada en la zona del Santuario, la nieve se ha helado y sigue allí tras varios días - Los accesos de la Font Roja presentan numerosas dificultades y el aparcamiento está del todo impracticable viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2020) La Dirección del Parc Natural de la Font Roja pide a los visitantes que se esperan desde hoy, durante este fin de semana, que dejen el coche para subir al Santuario a pie. Recuerda que tras el temporal, los accesos al parque presentan numerosas dificultades por la presencia de hielo y nieve, mientras que la zona del aparcamiento está totalmente impracticable. Desde que cayó la nevada, la nieve se heló y allí sigue después de varios días. El director-conservador del parque, Salvador Palop, ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para tomar alguna medida oficial de restricción del tráfico para evitar cualquier peligro en especial en caso de aglomeraciones.