The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT La directora general de Turismo, Raquel Huete, visita Benilloba Huete se ha desplazado hasta la casa dedicada al vecino más célebre del municipio, el miliciano de Robert Capa, y ha conocido los diferentes enclaves turísticos de Benilloba lunes, 31 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (31/07/2017) La directora general de Turismo, Raquel Huete, ha visitado Benilloba para conocer la oferta y las necesidades en materia turística del municipio. Huete, que se desplazó a Benilloba el pasado jueves, visitó la Casa Taino, el hotel con el que el municipio recuerda a su vecino más célebre: Borrell García, Taíno, el protagonista real de la instantánea de Robert Capa captada durante la Guerra Civil, en Muerte de un miliciano. La directora estuvo acompañada en su visita por los enclaves turísticos de Benilloba de la alcaldesa del municipio, Ana Delia Gisbert, y el primer teniente de alcalde, Germán González. Durante el encuentro, Gisbert instó a la Generalitat a ofrecer más ayudas a los pequeños municipios para trabajar en proyectos que pongan en valor los recursos turísticos y permitan atraer a un mayor número de visitantes. "Las ayudas no cubren el 95% sino el 60% y, a veces, desde el Ayuntamiento no podemos afrontar ese 40% restante". Gisbert recordó la necesidad de generar sinergias entre Benilloba y otros núcleos de atracción turística, como Alcoy, a través de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.