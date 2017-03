The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD "La docencia online crece de manera exponencial" Juan Ignacio Torregrosa, director del campus de Alcoy de la UPV, resalta la apuesta por la formación permanente via internet con la que esta universidad es pionera viernes, 24 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/03/2017) El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valéncia, la UPV, consolida su influencia más allá de la comarca con la formación online y sus másteres. En la entrevista concedida a Radio Alcoy en el primer programa quincenal Mil.leni, el director del campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa, destaca la firme apuesta por la formación permanente vía internet, aunque reconoce que los títulos oficiales "aún precisan de la aportación tecnológica y trabajo en equipo" que sólo puede dar la formación presencial. "La docencia online crece de manera exponencial, mientras que la presencial se mantiene. Nosotros tenemos ramas de formación on line para ese tipo de alumnos, que quiere formarse de manera permanente con nuestros MOOCs y que coloca esta universidad como pionera". De los 2.200 alumnos que asisten a las aulas de este campus 800 vienen más allá de la comarca. La llave de acceso a los alumnos de otras nacionalidades ha venido de la formación de postgrado, que ha aportado un nutrido grupo de Latinoamérica atraído por la calidad que establecen los rankings internacionales, como explica Manuel Llorca, subdirector de Comunicación. "Sudamerica es una fuente importante de alumnos para la UPV. Es una universidad muy bien situada en los rankings internacionales y para ellos es muy importante tener un título de España". En el ámbito nacional comunidades vecinas, como Murcia, o más lejanas, como Galicia, también aportan alumnos a este campus.