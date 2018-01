The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La dramaturgia de Woody Allen llega a Alcoy Teatre Circ representa Central Park West este sábado y domingo en el Centre Cultural Mario Silvestre viernes, 12 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/01/2018) La compañía Teatre Circ representa la obra de Woody Allen Central Park West en el Centre Cultural Mario Silvestre. Su director, Adolfo Mataix, ha destacado en Hoy por Hoy Alcoy la calidad y universalidad de los textos del artista neoyorkino, en torno a las relaciones de pareja. En la entrevista ha participado una de las actrices Conchi Doménech. La compañía ha preparado dos pases. El primero es el sábado a las 20 horas y el segundo en domingo 14 a las 19 horas. La entradas están disponibles en ticketalcoy y en la taquilla del Teatre Calderón.