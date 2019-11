The examples populate this alert with dummy content

AGORA La economía circular en el espacio Ágora El programa quincenal dedicado a los emprendedores aborda, desde distintos aspectos, la eficiencia energética y el control de emisiones y residuos jueves, 07 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (06/11/2019) Josep Albinyana, delegado de la Solución CO2Zero, primera acreditadora de emisiones de CO2, abre este miércoles el espacio Ágora de Radio Alcoy para presentar la jornada de eficiencia energética y economía circular que acoge Alcoy el próximo viernes 15 de noviembre. Albinyana aporta datos de interés para minorar la cantidad y precio del consumo energético y mejorar la eficiencia y la competitividad y que al detalle se abordarán en la jornada que acoge la sala Ágora. Sagrario Gironés técnico del area de I+D del Instituto Tecnológico del Textil AITEX, presenta el proyecto Circle, que persigue la reutilización de residuos para potenciar el modelo de economía circular. Y Macarena Florencio, psicóloga en el ámbito del trabajo desgrana la importancia del sueldo para que un empleado vea valorado y reconocido su trabajo.