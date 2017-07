The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “La educación en inglés es básica en una zona industrial como Alcoy” British School Xàtiva abre el periodo de matrícula para el próximo curso jueves, 13 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/07/2017) British School Xàtiva, creado en 2009 tras el éxito del centro pionero de Alzira, ha abierto el periodo de matrícula para el próximo curso académico. Su director, Franc Corbí, detalla las particularidades del modelo de educación británica que ofrece el centro. “Es mucho más que estudiar en inglés”, admite. El colegio recibe a alumnos de numerosos municipios de las comarcas centrales. Según Corbí, el área de Alcoy es muy atractiva para el colegio. “Es un área con mucha industria, en la que el inglés es básico”, afirma. El director añade que en el colegio también es obligatorio el francés y ofrece clases de alemán o italiano.