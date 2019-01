The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN La educación más joven, con el debate político Alcoy acoge el primero de los encuentros que la Diputación lanza a los jóvenes de la provincia para que participen en el diseño de las políticas públicas municipales - Es una iniciativa del Gobierno provincial que cuenta con financiación europea a través del programa Erasmus+ miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Más de 70 jóvenes se han convertido en los mejores políticos municipales esta tarde. El diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, ha inaugurado en el Àgora de Alcoy el primero de los encuentros del Proyecto Dialog-a. Se trata de una iniciativa de la Diputación de Alicante que cuenta con financiación europea a través del programa Erasmus+ con la que se pretende que los jóvenes de la provincia participen en el diseño de las políticas públicas municipales. El primero de estos encuentros ha versado sobre 'Innovación en el sistema educativo y movilidad juvenil en Europa' y ha contado con la presencia de varios expertos en la materia, así como del alcalde de la ciudad, Toni Francés, el diputado de Gestión del Territorio, Javier Sendra, y la diputada responsable del área de Juventud, Mercedes Alonso. La iniciativa Elda, Calp, Benidorm, Orihuela y Alicante serán los otros municipios que acogerán estas charlas, de carácter gratuito y dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años, en las que se hablará, además, de 'Buena gobernanza y transparencia', 'Política y redes sociales', 'Competencia digital y modernización de las administraciones públicas', 'Cambio climático, política de gestión del agua y residuos sólidos' y 'Empleo e igualdad de oportunidades'.