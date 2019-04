The examples populate this alert with dummy content

MIL·LENI La educación recibe con los brazos abiertos El programa dedicado al Campus de Alcoy de la UPV nos acerca, desde la sala multiusos del edificio Carbonell, a la jornada de puertas abiertas del próximo sábado, 6 de abril jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/03/2019) El Campus de la Universitat Politècnica de València en Alcoy celebra, el sábado 6 de abril, una jornada de puertas abiertas. Futuros estudiantes y sus familias están llamados a conocer toda la oferta educativa de la que disponen las instalaciones en la ciudad, ubicadas en la plaza Ferrándiz y Carbonell. Y desde este mismo espacio emitimos este jueves nuestro especial Mil·leni, dedicado a este Campus. Conocemos la experiencia de uno de los estudiantes, de Mutxamel. "Lo especial de esta jornada es lo especial que es este Campus, enfocado a la ingeniería, la tecnología y los negocios", ha remarcado el director del mismo, Juan Ignacio Torregrosa, presente también en el suplemento radiofónico. Silvia Pascual es otra de las invitadas, encargada de organizar el evento, que recoge un amplio programa de actividades: "El perfil principal de la jornada son estudiantes de primero y segundo de Bachiller y los últimos cursos de los Ciclos formativos de Grado Superior". Para finalizar con el suplemento de Mil·leni, la agenda que prepara el Campus de Alcoy de la UPV.