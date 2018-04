The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La elección del cole en familia El orientador-psicólogo y la jefa de estudios de Infantil de La Salle ofrecen las claves para llevar con éxito la escolarización de los nuevos alumnos viernes, 27 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/04/2018) ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir centro escolar? ¿Cómo ha de producirse la incorporación? ¿Cómo hay que hacerla para que resulte positiva? Francesc Bravo, Orientador-psicólogo del Colegio La Salle, da las claves en Hoy por Hoy Alcoy para facilitar a las familias, con niños que inician su escolarización, su iniciación. Macu Gozálbez, jefa de estudios de Infantil, explica el caso concreto de La Salle y cómo se realiza este proceso. Entrevistas personales, una jornada de puertas abiertas el 30 de abril de 6 a 8 de la tarde, charlas con los padres, son algunos de los pasos que plantea a lo largo de la entrevista.