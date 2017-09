The examples populate this alert with dummy content

NUEVA TEMPORADA La electrónica de los We Are Not Brothers eclosiona en el Teatre Principal El espacio escénico presenta su programación trimestral, con una docena de propuestas, entre las que destaca la transgresora puesta en escena del grupo de techno y post-punk, el sábado 30 de septiembre jueves, 07 de septiembre de 2017 El Teatre Principal presenta una programación trimestral en la que mezcla propuestas locales para toda la familia con la música electrónica post-punk y la canción de autor, una oferta que suma doce actividades. La temporada del Principal arranca el miércoles 13 de septiembre con una nueva tanda de Monòlegs d’Alcoiania, que presenta su séptima edición, hasta el 28 del mismo mes. Entremedio, el 22 de septiembre, el Principal se abre a una propuesta de jóvenes talentos llamada Identitas, a las 20 horas. Pero el plato fuerte llega con los decibelios de una de las bandas locales con mayor proyección internacional: los We are not brothers. La propuesta innovadora de este trimestre, en la que el grupo presenta su tercer disco, es el 30 de septiembre a las ocho. El Principal reserva un espacio a la cultura en valencià: las rondallas d’Enric Valor, con Jordi Raül Verdú, y el fin de gira de Jordi i Lola, de La Dependent, el 6 y el 7 de octubre, además del homenaje a Joan Valls, el 29. El mes de octubre se completa con un espectáculo de marionetas llegado de Lleida, Safari, el 14, y la tragicomedia de La impecable compañía valenciana Teta Calva, con Sindrhomo, el 27 de octubre, para dar paso a la música rock de autor de Jesús Lara, el 10 de noviembre, entre otras propuestas.