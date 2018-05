The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI “La empleabilidad de nuestros másteres es del 100%” Profesores y alumnos de cuatro másteres universitarios del campus de Alcoy de la UPV certifican la eficacia de los estudios para encontrar trabajo jueves, 03 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/05/2018) El programa 21 Mil.leni en su segunda temporada ofrece un monográfico sobre la oferta de másteres del campus de Alcoy de la UPV. En la presentación interviene David García Sanogera Subdirector de Máster y Formación Permanente, que profundiza en la oferta del campus, las fechas y forma de inscripción, así como las posibilidades que ofrece a los alumnos. “La tasa de empleabilidad de nuestros másteres en del 100%”, asegura. Para presentar el Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística, interviene la catedrática, Josefa Mula y el alumno Carles Marzal. El director académico del Máster Universitario en Ingeniería Textil, Ignacio Montava, destaca sus singularidades junto a la alumna Rocío Navarro. El Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales, lo desarrolla el catedrático Rafael Balart, junto a la alumna Sara Alonso y cierran las intervenciones, Pep Capó, director académico del Máster Universitario en dirección de Empresas y el alumno Rubén Porras.