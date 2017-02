The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA La empresa que importó la forma de soñar de EEUU Top Nimbos se consolida en el mercado español con la producción de topper para colchones miércoles, 15 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/02/2017) La reinvención del sector textil tiene una muestra clara en Top Nimbos, la empresa creada por Liana Jordà, que cuenta su experiencia en una nueva sesión de Productología. Ajena al ámbito de la empresa y sin vinculación al textil, un viaje a Estados Unidos le despertó el instinto. Comenzó a pensar en importar a España los topper, un complemento para colchones que mejora el descanso. Aquella idea es hoy una realidad que ha situado a su empresa, Top Nimbos, como referente en el sector. La firma ha conseguido mejorar el producto original, lo que ha aumentado la demanda tanto en hoteles, de los que es proveedora, como en la venta directa al público.