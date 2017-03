The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA La Enciclopedia cabe en la servilleta La papelera Mapelor supera una facturación de 10 millones de euros con el desarrollo de proyectos vinculados a las nuevas tecnologías miércoles, 15 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/03/2017) La empresa Mapelor, con sede en Beniarrés, aprovecha las nuevas tecnologías para convertir servilletas y manteles en soporte publicitario. La firma, que opera bajo la marca La Pajarita, desarrolla un proyecto que combina un sector tradicional, el papel de hostelería, con los avances tecnológicos para ofrecer un producto diferenciador de la competencia. Las últimas innovaciones de la empresa las han explicado en la sesión de Productología de RADIO ALCOY Beatriz Sanchis, responsable de Marketing, y Javier Mayor, responsable de Internacionalización. La empresa, que cuenta con 49 empleados, cerró el último ejercicio con una facturación de 10 millones y medio de euros. Consolidado el mercado nacional, la firma tiene en marcha un proceso de expansión internacional, tanto en Europa como en América.