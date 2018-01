The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN La enfermedad leída en los huesos El Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo expone restos óseos que evidencian de qué morían o sufrían los antiguos pobladores miércoles, 17 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (17/01/2018) La exposición La enfermedad leída en los huesos, que acoge el Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo muestra las prácticas terapéuticas, lesiones y enfermedades que evidencian los restos óseos de los antiguos habitantes del poblado íbero y de otros yacimientos del entorno. José María Segura, director del Museo Arqueológico de Alcoy, ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy algunas de las lecturas que han ofrecido estos restos siglos después. "Hay una muestra de un cráneo con una lesión en el temporal izquierdo por una espada y que por la reosificación de la zona muestra sabemos que el individuo sobrevivió a la lesión". La exposición abrió sus puertas el 18 de diciembre y permanecerá hasta el próximo 25 de febrero. Cuenta con el apoyo de la Universidad de Alicante y la Asociación Española de Paleopatología, entre otros.