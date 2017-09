The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO La enfermería se llena Navarro, Mariano, Alarcón y Tomás Ruso están lesionados lunes, 11 de septiembre de 2017 El partido de Copa del Rey ante el Olot se cobró daños colaterales que no le van a venir nada bien a Toni Aparicio. El delantero Mariano Sanz se lesionó en el tramo final del partido. Según reza el parte médico del club, Mariano Sanz sufre “Rotura fibrilar en el tercio distal del bíceps femoral izquierdo. Tiempo estimado de recuperación: 3-4 semanas”. En ese partido también se lesionó Antonio Navarro, al principio del encuentro fue sustituido, y aunque parecía que podría jugar el domingo ante el Ebro, el lateral zurdo cayó en el minuto 25 de la primera parte otra vez lesionado. Esta vez a la espera del parte médico, casi con total seguridad se perderá algún partido de liga, ya que el problema radicaba en el músculo. En lo que se refiere a Roberto Alarcón, el parte dice que tiene una “distensión del recto anterior del abdomen izquierdo. Fisioterapia e incorporación progresiva al equipo en los próximos días”. Por lo que todo apunta que no estará para el partido ante el Villarreal B, o en su caso llegará muy justo. Sigue de baja Tomás Ruso que como saben su lesión es de larga duración, la cual dice el parte que “continúa con su proceso de recuperación de forma satisfactoria tras la intervención quirúrgica de la rotura del tendón del bíceps femoral izquierdo realizada el 26 de mayo”.