EDUCACIÓN La EOI cierra la fase de preinscripción con 934 nuevas solicitudes La dirección del centro trabaja en la reorganización de grupos para poder atender la mayor demanda posible miércoles, 26 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2017) De nuevo el inglés es el idioma más solicitado. 612 nuevos alumnos han realizado preinscripción para algunos de los distintos niveles que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy. La creciente demanda de los niveles superiores ha motivado una reorganización de grupos. Alma Blasco, directora de la escuela, explica que a la vista de los grupos que se demandan de ingles para el próximo curso se programarán más niveles elevados para dejar el menor número posible de alumnos sin plaza. "Con la misma plantilla y el mismo número de grupos adaptaremos la oferta para poder atender el mayor numero de alumnos". El valenciano sigue en el orden de las preferencias, con 120 solicitudes de nuevos alumnos. De francés se han cursado 111 preinscripciones y de alemán 91. Al haber más demanda que oferta, para determinar el orden de matriculación la Escuela Oficial de Idiomas realizará el sorteo de matriculación de alumnos el 1 de septiembre. Este curso la matrícula se podrá realizar por primera vez on line para agilizar trámites, si bien la entrega de la documentación ha de ser personal en el centro.