EDUCACIÓN La EOI inicia la matriculación de las cerca 1.000 plazas que oferta en septiembre Finalizada la matrícula de las alumnos repetidores, los que han cursado preinscripción y los que han aprobado en la convocatoria extraordinaria, el centro reabrirá la oferta hasta que queden vacantes- El curso arranca el 1 de octubre lunes, 17 de septiembre de 2018 La Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy inicia el proceso para la matriculación de cerca de las 1.000 plazas que oferta en septiembre a nuevos alumnos, repetidores y los que han superado las pruebas este mes. Los alumnos de Alemán, Francés y Valenciano inician este viernes 21 de septiembre los turnos de matriculación. Para los de Inglés el proceso arrancará el lunes 24 de septiembre. Esta fase se prolongará hasta el 27 de septiembre y el centro hará públicas las vacantes que queden el 28 de septiembre. Alma Blasco, directora de la escuela, explica que en la primera fase de matriculación desarrollada antes de las vacaciones "ya se cubrieron cerca de 700" de las 1.800 plazas con las que cuenta el centro. "Ya tenemos matriculados a los alumnos que aprobaron en junio". A la vista de las cifras de preinscipción de nuevos alumnos, Blasco se muestra convencida de que la demanda no superará a la oferta. El curso arranca el 1 de octubre y en caso de que sigan quedando plazas vacantes la escuela ofrecerá una nueva prueba de nivel el 5 de octubre y reabriría la matricula hasta cubrir las plazas.