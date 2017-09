The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La EOI se muestra al público La jornada de puertas abiertas de la Escuela Oficial de Idiomas, de este martes 26 de septiembre, correrá a cargo de profesorado y personal del centro lunes, 25 de septiembre de 2017 La Escuela Oficial de Idiomas, EOI, de Alcoy aprovecha la conmemoración del Día europeo de las lenguas para mostrar sus métodos educativos, profesorado y aulas. Ha organizado una jornada de puertas abiertas para mostrar el servicio que presta en la enseñanza de idiomas. La directora del centro, Alma Blasco, ha explicado este lunes en Hoy por Hoy que es necesaria esta jornada para satisfacer la demanda local de conocer aspectos técnicos y favorecer la matrícula de nuevos alumnos. La jornada de puertas abiertas de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy tendrá lugar el martes 26 de septiembre desde las nueve de la mañana y correrán a cargo de profesorado y personal del centro. El 26 de septiembre se habilitará en la web de la escuela el link para la matrícula on line de los alumnos de nuevo ingreso.