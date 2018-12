The examples populate this alert with dummy content

CAMPANA BARXELL La ermita de Barxell espera recuperar su campana en 2019 La pieza, recientemente reconocida como Bien de Interés Cultural se encuentra en el Museo Arqueológico de Alcoy a la espera de ser trasladada a Alemania para su reparación lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La pieza, recientemente reconocida como Bien de Interés Cultural se encuentra en el Museo Arqueológico de Alcoy a la espera de ser trasladada a Alemania para su reparación. La campaña fue sustraída en 2005 y logró ser recuperada el verano pasado, doce años después. El gerente del Castillo de Barxell y propietario de la campana, Xavi Martínez, espera que tras su restauración la campana sea repuesta en la ermita. "Ahora se llevará a Alemania a su reparación, esperemos y estamos seguors que quedará perfecta y después confiamos que el señor alcalde devuelva la campana a su lugar de origen, que es esta ermita que tenemos detras y donde esperemos que en 2019, ya esté en su casa". La campana está datada entre el 1250 y el 1659, pertenece al conjunto de las 70 campanas góticas valencianas. Su diámetros es de 35cm y su peso aproximado es de 23 kg.