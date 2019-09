The examples populate this alert with dummy content

MASCOTAS La escuela canina Nadog, el sueño cumplido de dos jóvenes apasionados por los perros Nerea Figueruelo y Andreu Fernández son los protagonistas de esta iniciativa empresarial que cuenta con un centro de adiestramiento en Albaida martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/09/2019) Nerea y Andreu, Andreu y Nerea. Dos jóvenes, la madrileña Nerea Figueruelo y el alcoyano Andreu Fernández, amantes de los perros, se han puesto manos a la obra para fundar y llevar adelante desde hace ya un tiempo Nadog, escuela canina. Trabajan con tiendas y clínicas de mascotas de Alcoy y alrededores y cuentan con un centro de adiestramiento en Albaida. Andreu y Nerea han visitado Radio Alcoy para explicar detalles de su escuela canina. Aquí puedes escucharlos.