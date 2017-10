The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Escuela de Idiomas inicia el curso con casi la mitad de sus plazas libres El centro mantiene abierta la matrícula una semana más para corregir los problemas que atribuye, en parte, al proceso on line de inscripción, novedoso de año miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/10/2017) La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alcoy inicia el presente curso escolar con casi la mitad de sus plazas por cubrir. Las 987 matrículas formalizadas por los alumnos hasta la fecha para el presente curso escolar representan poco más del 50% del total las plazas ofertadas. El centro cuenta con 859 vacantes en todos los idiomas y niveles, a excepción del primer curso de A2 y de C1 de inglés. Las plazas de estos dos se han completado entre el 10 y 11 de octubre en que el centro ha abierto el proceso presencial. El hecho de que en estos dos días se hayan formalizado 110 matrículas da que pensar al centro en la dificultad de llevar a cabo los trámites electrónicamente instaurados este año. Alma Blasco, directora de la Escuela de Idiomas de Alcoy, atribuye el descenso a los problemas en la preinscripción y matrícula. "Es cierto que la baja matriculación de este año es algo que nos ha sorprendido. Se ha dado en todas las escuelas de la Comunidad Valenciana". Para corregir las cifras la EOI de Alcoy mantendrá abierta la matricula toda la próxima semana, hasta el 20 de octubre, y así poder reducir el número de vacantes. Por primera vez el curso comienza con plazas libres en inglés (371). También las hay en alemán (171), francés (274) y valenciano (43).