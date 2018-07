The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIOS La Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy abre el periodo de preinscripciones hasta el 12 de julio La sede de Alcoy plantea dos novedades de cara al próximo año: la apertura de nuevos grupos de mañana y la posibilidad de acceder a la modalidad semipresencial en las clases martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/07/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/07/2018) La EOI ha abierto este lunes el periodo de preinscripción a las 1.300 plazas que oferta para estudiar un idioma extranjero en Alcoy. Esta solicitud previa a la matrícula, que se extenderá hasta el 12 de julio, ofrece la posibilidad de introducirse o mejorar el nivel en francés, alemán, inglés o valenciano. Una oferta que, precisamente, se ampliará en el caso de estas dos lenguas gracias a las clases de mañana que, junto a la modalidad semipresencial, conforman las dos principales novedades para el próximo curso, donde se mantienen los grupos de competencia oral. "A partir de ahora vamos a impartir también por la mañana, a las nueve y media, primero y segundo de B1 de Inglés y el primer nivel básico de Alemán (...) Queremos ampliar la oferta con cursos semipresenciales, es decir, el alumno vendrá un día a clase, y el otro, podrá trabajar desde casa". La preinscripción para matricularse en la EOI va dirigida a los mayores de 16 años y a los jóvenes entre 14 y 15 que quieran acceder a una lengua diferente a la que están cursando como primera lengua extranjera en la ESO. Para aquellos que quieran optar a la prueba de nivel tendrán que preinscribirse también ahora en julio. La EOI de Alcoy facilita toda la información a través del portal www.mestreacasa.gva.es/web/eoialcoi .