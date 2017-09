The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Escuela Oficial de Idiomas se declara en huelga por los recortes de la Generalitat El profesorado de Alcoy se ha sumado este miércoles al rechazo contra el tijeretazo por parte de la Conselleria de Educación en el tiempo de horario de los jefes de departamento y coordinadores y en las horas contratadas de interinos miércoles, 06 de septiembre de 2017 La EOI de Alcoy está en huelga este miércoles, 6 de septiembre. El personal docente de Alcoy se ha sumado este miércoles al rechazo contra los recortes por parte de la Conselleria de Educación en el tiempo de horario de los jefes de departamento y coordinadores y en las horas contratadas para interinaje. La coordinadora del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament, Emma Rodríguez, detalla los motivos de esta huelga, que se ha extendido a lo largo de las escuelas de territorio valenciano. "La improvisación, sin pasar por mesas sectoriales, de una serie de instrucciones, una vez la matrícula estaba hecha, donde se recortan condiciones laborales del profesorado, recargando con horas lectivas y sin dar posibilidad al personal que coordina o a los jefes de departamento de que realicen su labor con la máxima garantía, lo que afecta no solo a los profesores, sino a la calidad de la enseñanza, del alumnado". El sindicato critica que el Gobierno valenciano haya mantenido los servicios mínimos del 30% del profesorado, que considera excesivos. La presencia de este personal docente ha permitido que este miércoles se desarrollen las pruebas del C2 de valenciano por la mañana y el B1 de inglés por la tarde. Los recortes afectarán principalmente a las lenguas con menor demanda como es el caso del valenciano que, en la EOI de Alcoy, cuenta con solamente un profesor, de huelga la mañana de este miércoles, durante las pruebas de avanzado.