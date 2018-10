The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Estación de Torretes, en Ibi, se convierte en reserva de especies acuáticas amenazadas La Conselleria de Medio Ambiente ha cedido a la Estación Biológica de Torretes varios ejemplares de plantas y animales acuáticos para su cuidado y mantenimiento en las charcas, estanques y acuarios del jardín botánico ibense lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/10/2018) La Estación Biológica de Torretes, ubicada en Ibi, se ha transformado en un espacio de conservación del ecosistema más amenazado de la Comunitat. Medio Ambiente ha cedido, para su cuidado, varios ejemplares de fauna y flora que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Entre los especímenes, hay ceratófilos, nenúfares y diversos animales de agua, concretamente, siete parejas de fartet, un pez de pequeño tamaño que habita en aguas del litoral atlántico y mediterráneo español, una de las especies en mayor peligro de extinción. Además, hasta Ibi han llegado quince ejemplares de gallipato adulto para su mantenimiento en el estanque de Torretes. Es el mayor anfibio urodelo de Europa, un tritón que puede alcanzar los 30 centímetros de longitud, la mitad correspondientes con la cola. Todas las especies se encuentran en distintos grados de amenaza en la Comunitat Valenciana, por lo que su traslado a Torretes contribuirá a su conservación a favor del cuidado de la biodiversidad. En cuanto a las plantas acuáticas, se incoporarán a las colecciones existentes y servirán de recurso didáctico para la concienciación medioambiental.