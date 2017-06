The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “La estrategia DUSI va a transformar Alcoy” El alcalde, Antonio Francés, analiza las líneas de intervención de un plan que permitirá lanzas grandes proyectos y mejorar el mantenimiento ordinario lunes, 12 de junio de 2017 El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha analizado en RADIO ALCOY las líneas básicas de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, dotado con 10 millones de fondos europeos. El regidor repasa los principales proyectos de un plan que, según señala, “va a transformar la ciudad”. La inversión europea, dice, permitirá sacar adelante grandes proyectos y destinar nuevos recursos a mejorar el mantenimiento de la ciudad.