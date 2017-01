The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LOS REYES La estrella se detiene en Alcoy El Embajador anuncia ante miles de personas la llegada de los Reyes Magos en el Bando Real – En el campamento de Mariola, el séquito real lee las cartas depositadas por los niños en los buzones de las burras miércoles, 04 de enero de 2017 La llamada a la magia que, cada año, invade las calles de Alcoy ha vuelto a escucharse este miércoles. El Embajador Real ha anunciado que mañana jueves Melchor, Gaspar y Baltasar regresan a la ciudad en la que, desde hace 132 años, reciben los deseos más mágicos de pequeños y mayores. Miles de personas han acudido al calor de cada 4 de enero y que este año ha otorgado el protagonismo al periodista Daniel Moltó, encargado de escribir el bando. “”Des de terres molt llunyanes/ creuant la mar embravida/arribem, seguint l’estel/ a aquesta vall beneïda/ i amagada entre muntanyes.” La comitiva del embajador la han formado unas 500 personas: al frente del desfile, los personajes del Tirisiti, dirigidos por el tío Piam, que ha declamado el pregón que anuncia la llegada del Embajador. Los niños y niñas han depositado esta tarde su ilusión en los buzones cargados por ocho burritas que han cerrado, un año más, uno de los desfiles más mágicos de la ciudad de Alcoy. Esas ilusiones, esas cartas, que sus Majestades de Oriente ya están leyendo desde su campamento real en Mariola, organizado con la colaboración de ACIF y el Centro Excursionista. Un despliegue iluminado con antorchas de fuego tradicional al no existir riesgo de incendio, según ha avanzado el concejal de Cultura y Fiestas Raül Llopis quien, no obstante, prevé implantar el sistema de fuego electrónico en las antorchas a través de bombillas LED para seguir alimentando la magia de la Navidad alcoyana.