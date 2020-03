The examples populate this alert with dummy content

EL MUNDO DE LAS 13 LUNAS La evolución de la consciencia con Nurya Reig El Mundo de las Trece Lunas habla del libro titulado Evolución de la consciencia de esta escritora alcoyana viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El mundo de las 13 lunas (27/03/2020) El Mundo de las Trece Lunas tiene como invitada a la escritora alcoyana Nurya Reig, ella nos hablará de su novela de título Evolución de la Consciencia. Su libro nace de la inquietud y las ganas de aportar su granito de arena acerca de la evolución de la Nueva Consciencia Colectiva, contada con horma de historia. Una entrevista en la que se reflexiona sobre el momento actual evolutivo y la forma de descubrirse a uno mismo.