The examples populate this alert with dummy content

PICO LENIN La expedición ya está en el campo base Tras más de 16 horas de viaje, Nacho Gómez y Lorena Padilla ya están en el corazón de Asia jueves, 13 de julio de 2017 Los alcoyanos Nacho Gómez y Lorena Padilla ya están en el campo base del Pico Lenin. Su principal patrocinador, Mutua de Levante, informó de su llegada en las redes sociales. “Ayer al medio día Natxo Gómez Orts y Lorena Padilla llegaron al campo base a 3.600m de altitud después de un viaje largo de 10h de avión y 6h de furgoneta. Hoy han hecho su primera salida a 4.000m de altitud y vuelta al campo base con muy buenas sensaciones y aclimatación correcta.

Ahora están preparando todo el material para salir mañana temprano hacia Campo 1 a 4.500m.” Los próximos días seguirán con la adaptación a la alta montaña y se preparan psicológicamente para lo que les espera.