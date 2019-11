The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La exportación del juguete crece un 8% de enero a agosto Las jugueteras valencianas acumulan 108,5 millones de euros en ventas en el exterior en los ocho primero meses de este año -AIJU presenta su guía centrada en el tiempo de juego en la infancia miércoles, 13 de noviembre de 2019

Las exportaciones del juguete de empresas de la Comunidad Valenciana han crecido un 8% de enero a agosto de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo ha anunciado Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, indicando que estas ventas al exterior representan un valor de 108,5 millones de euros. El conseller ha significado que en Generalitat son "conscientes de que deben apoyar a las empresas para que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en las demandas y las preferencias de los consumidores, así como fortalecer su internacionalización en el exterior". Por ello, en la pasada legislatura, según Climent "apoyaron al sector del juguete con ayudas de más de 11 millones de euros". Un apoyo, dice, que quieren continuar manteniendo. Climent ha estado en la presentación de la Guía AIJU 3.0, realizada por el Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio, que este año ha realizado un estudio sobre el juego de los niños entre 0 y 12 años al aire libre. Los expertos recomiendan un tiempo mínimo de juego al aire libre de una hora. Sin embargo, la conclusión del estudio, que se ha realizado en más de 600 familias, "es que el 82% de los niños menores de 12 años juega al aire libre menos tiempo del recomendando", según informan desde AIJU. Climent, por su parte, destaca que esta guía es "herramienta valiosa para asesorar a la hora de elegir los juguetes". De la edición de este año, destaca que la guía "muestra más diversificación de juguetes y posibilidad para todos los niños y niñas". Durante la presentación de la publicación, Pablo Cañizares, presidente de AIJU, ha explicado que "esta guía es la única existente en el contexto español avalada por instituciones de consumo y basada en criterios de calidad. Los productos recomendados en ella han sido sometidos a exhaustivos estudios para demostrar su adecuación al uso y su valor psicopedagógico y lúdico".