TEXTIL La exportaciones valencianas crecen un 12% los diez primeros meses de 2016 Las ventas en el textil valenciano sumaron hasta octubre 117,7 millones de euros./ Argelia es el principal cliente del sector en la Comunitat, seguido de Francia y Reino Unido martes, 03 de enero de 2017 Las exportaciones textiles valencianas aumentaron un 12% en los diez primeros meses del año pasado. Las ventas al exterior de las empresas de textil y confección alcanzaron hasta octubre los 117,7 millones de euros, según los datos difundidos por la Conselleria de Economía Sostenible. Argelia es el principal cliente del textil valenciano. Asume el 24% de todas las exportaciones y un valor de 28,2 millones de euros. Es un 14% más que el mismo periodo del año anterior, es decir, de enero a octubre. En ese periodo también aumentaron de forma considerable las ventas al Reino Unido. Crecieron un 19,8% hasta alcanzar los 10,9 millones. Es el tercer destino de las exportaciones textiles valencianas, por detrás de Francia, donde hasta octubre llegaron productos valorados en 11 millones de euros. Portugal, Países Bajos, Marruecos, Emiratos Árabes, Alemania y Arabia Saudí completan el listado de los primeros destinos del textil valenciano. Por producto, las prendas de vestir no de punto son las más exportadas, con 52 millones de euros y un incremento del 12,78% con respecto a los diez primeros meses del año 2015. Las exportaciones de tejidos de punto ascienden a 15,8 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior.