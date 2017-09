The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIAS La expropiación de terrenos para el bulevar alcanza los 2,1 millones Los juzgados obligan al Ayuntamiento a pagar tres veces más de la valoración técnica para disponer del suelo necesario ante un proyecto reclamado por los vecinos del Ensanche para descongestionar la nueva Entenza viernes, 29 de septiembre de 2017 La construcción del bulevar le ha costado al Ayuntamiento de Alcoy 2,1 millones sin que ni siquiera esté redactado el nuevo proyecto. Es lo que en los últimos años ha pagado Alcoy para adquirir los terrenos, el triple de la valoración inicial del Consistorio. El proyecto que ahora reclaman los vecinos del Ensanche y que el Gobierno considera necesario para aliviar el tráfico de la nueva calle de Entenza ha comenzado a gestarse en los tribunales, que a través de sentencias han ido fijando el precio final de la expropiación de los terrenos sobre los que desarrollar la obra. Son 13 parcelas, 7 de ellas propiedad de constructoras locales, por las que el Ayuntamiento ha pagado 2.129.275 euros, según la documentación a la que ha accedido RADIO ALCOY. El valor final de estas parcelas es tres veces superior a la valoración que realizaron los técnicos municipales. Según los cálculos de los técnicos, esas parcelas tenían un valor de 713.561 euros. Los propietarios de estos terrenos pedían, en global, 6,2 millones de euros. Los jueces han rebajado las pretensiones de los titulares del suelo, pero aun así han incrementado el valor determinado por el jurado provincial de expropiación, que les otorgó un precio de 1.100.000 euros. Las diferencias de criterio son notables. Por una parcela que los técnicos valoraron en 292.143 euros, el propietario reclamaba 2,7 millones. El jurado provincial lo rebajó a 427.629. Finalmente, la sentencia judicial fijó una indemnización de más de un millón de euros. De la necesidad municipal de adquirir estos terrenos para construir el bulevar también quiso sacar tajada hasta el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la entidad pública del Ministerio de Fomento que se encarga de construir la red de tren. Por un terreno que el Ayuntamiento valoró en 66.621 euros, la entidad reclamó 543.704 euros. El jurado provincial rebajó el precio a 64.925 euros y ADIF ni siquiera recurrió a los tribunales. Con el proyecto de Entenza encauzado para que las obras puedan comenzar en 2018, el Gobierno ya ha anunciado su intención de retomar con los vecinos una negociación para diseñar un nuevo bulevar. La empresa que ha redactado el proyecto de Entenza ha recalcado que para descongestionar el tráfico en esta calle es necesario retomar la obra del bulevar entre La Salle y Batoy.