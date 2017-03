“La expulsión no es justa”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/03/2017)

“La expulsión es decisiva”. Antonio Navarro explicó en zona mixta la jugada, en la que pisa a Fran Piera y por la que vio la roja directa. “Mi intención ha sido la de jugar el balón, no quería pisarle, no ha sido agresión, y me ha expulsado, no creo que haya sido justa, era una falta en su campo, sin ningún peligro, a raíz de ahí nos han metido el segundo gol y en la segunda parte el equipo ha hecho todo para tratar de empatar el partido”, cuenta el defensa, quien asegura que “se ha sorprendido todo el mundo, yo el que más, cuando le he visto con la roja pensaba que se había equivocado pero me ha dicho que no que era expulsión clara”.

A pesar de esa situación y de la derrota, también hay una lectura positiva del encuentro. “El equipo nunca baja los brazos, incluso con 10 jugadores creo que hemos estado mucho mejor que ellos”, concluye Navarro.

Por su parte, Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano opina igual que su jugador. “Los árbitros son una parte fundamental del juego, y a veces con sus decisiones, como todos, se equivocan. Creo que el árbitro se ha equivocado con la expulsión, 2-0 y con uno menos, se nos han puesto las cosas muy hacia arriba”, así de contundente se mostró el técnico valenciano en rueda de prensa tras el partido.

Seligrat se mostró “orgulloso del equipo porque ha dado todo lo que tenía, pero el fútbol es ponerla dentro de la portería, el Prat ha tenido dos disparos a portería en la primera parte y ha hecho dos goles”. El míster dedicó unas palabras hacia Navarro, a quien considera una “persona extremadamente educada, que es incapaz de girarse de manera violenta a nadie. Hemos revisado la jugada y suponemos que el árbitro lo ha interpretado como agresión, no lo sé…y un castigo muy fuerte”.

Fran Miranda habló en zona mixta con una opinión similar a la de su entrenador y a la de su compañero expulsado. “El partido se ha visto mal por el árbitro. La acción de Navarro yo creo que no es ni amarilla, ha interpretado que ha sido roja y a partir de ahí el partido cambió. No pasa nada, hay que sobreponerse, hay que levantarse cuanto antes”. El centrocampista asegura que “sólo él vio que era roja, no lo vio ni el contrario. Hoy nos vamos con cara de tontos”. Pero este equipo ha demostrado mucho valor y trabajo durante toda la temporada y va a continuar haciéndolo. “Quedan 7 jornadas y vamos a por todas”, afirma Miranda.