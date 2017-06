The examples populate this alert with dummy content

25 AÑOS DEL SÍNDROME ARDYSTIL La fábrica del veneno RADIO ALCOY abre la fonoteca para analizar las causas de la enfermedad por las que fallecieron 6 personas - Mario Candela, el único periodista que siguió todas las sesiones del juicio, analiza la sentencia viernes, 09 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/06/2017) En mayo de 1992, hace ahora 25 años, los médicos comenzaron a establecer relaciones entre las afecciones que padecían diferentes trabajadores del sector de la aerografía textil de la comarca, la mayoría de la empresa Ardystil, con sede en Cocentaina. Una de sus empleadas, Isabel Miró, había fallecido por problemas pulmonares unos meses antes, en febrero. Hasta noviembre de aquel año fallecieron otras cinco personas. El síndrome Ardystil, con cerca de un centenar de afectados, representa una de las páginas negras de la historia reciente de la comarca. A través del archivo sonoro de RADIO ALCOY recordamos el drama vivido en la comarca y analizamos las causas que provocaron la que hoy en día está catalogada como enfermedad laboral. Junto a Mario Candela, único periodista que siguió íntegramente el juicio, desglosamos la sentencia de la Audiencia de Alicante que condenó a la dueña de Ardystil y al inspector de trabajo que visitó la fábrica y no advirtió de las condiciones laborales en las que los trabajadores desarrollaban su actividad.