The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La falta de acuerdo en la subida salarial bloquea el convenio del textil Comisiones Obreras considera "inadmisible" el incremento del 1,6% que plantea la patronal a la vista de la pérdida de nivel adquisitivo del sector en los años de crisis martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2018) Comisiones Obreras denuncia el bloqueo que sufre la negociación del convenio colectivo del textil por la falta de acuerdo entre sindicatos y la patronal en la subida salarial. La secretaria general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, Manuela Pascual, considera "inadmisible" el incremento del 1,6% que plantea la patronal a la vista de la pérdida de nivel adquisitivo del sector en los años de crisis. En la Hora de la Economía Pascual ha reclamado un esfuerzo a la patronal para llegar a un acuerdo en un convenio del cual dependen en torno a 4.000 trabajadores, mayoritariamente de estas comarcas. "Tenemos precedentes de anteriores convenios en que hemos logrado un acuerdo para sacar adelante el convenio". La portavoz sindical ha señalado que de no alcanzarse la subida salarial del 3% que piden los sindicatos, aceptarían "hasta un 2% con clausula de revisión".