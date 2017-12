The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La falta de financiación frena la redacción del proyecto para recuperar la base de Aitana Las ayudas de la Diputación, de 17.100 euros, son escasas para pagar el plan de uso de las instalaciones encargado al campus de Alcoy de la Politécnica, lo que bloquea el proyecto jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/12/2017) Las ayudas de la Diputación son insuficientes para pagar el plan de uso de las instalaciones encargado al campus de Alcoy de la Politécnica. La institución provincial destinó 17.100 euros a la elaboración del estudio de viabilidad de un anteproyecto que asumió la Universidad Politécnica de Valencia. Una cantidad corta, como explica el alcalde de Alcoleja, Francisco Fenollar, para cumplir con el objetivo de la UPV: elaborar los estudios económicos y el plan de participación ciudadana para presentar la documentación a Europa. "Fue un anteproyecto, que asumió el Ayuntamiento y después la Diputación dio una subvención; una ayuda, para poder seguir con él, que que era inferior a lo que la universidad en principio consideraba como más oportuno (...) Por tanto, no se ha podido desarrollar la finalización del proyecto por falta de fondos europeos". Fenollar espera que la Diputación amplíe su aportación económica en 2018 para desatascar la redacción del proyecto. Y confía en que la nueva oficina de captación de fondos europeos sea clave para encontrar financiación con la que revitalizar la antigua base. "Estamos pendientes de que en el presupuesto actual de la Diputación nos puedan dar una dotación mayor para poder acabar este proyecto, e incluso, a través de la nueva oficina de fondos europeos creada por la institución provincial, poder impulsar la promoción a nivel de Europa, que es un poco la condición sine qua non que la Diputación ha puesto para ejecutarlo". El anteproyecto, elaborado por la UPV, valoraba la intervención en 10 millones de euros. Un documento que proponía combinar usos turísticos y servicios sociales en los 7.000 metros cuadrados de las antiguas instalaciones militares.