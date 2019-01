The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-0 BALEARES La falta de gol sigue presente La mejora del juego y la creación de más peligro del Alcoyano ante el Atlético Baleares ha sido insuficiente ya que el gol sigue ausente para los blanquiazules domingo, 20 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La obligación de ganar era más prioritaria que nunca. Antonio Pino, el fichaje del mercado de invierno del CD Alcoyano, ha salido de inicio y desde el primer minuto de partido ha dejado claro por qué y con qué fin ha llegado al equipo blanquiazul. En apenas 10 minutos, el delantero cordobés ha encabezado una muy buena contra y además, ha hecho que el portero rival, Carl, mostrase sus dotes para detener el primer disparo entre los tres palos del encuentro. Apenas una semana le ha bastado a Pino para ganarse un puesto en el once titular quedando fuera Óscar Díaz, incluso de la convocatoria. La lluvia y los distintos eventos programados en Alcoy para el domingo no han impedido que El Collao contase con público, y es que a pesar de no haber registrado la mejor entrada, tampoco ha sido la peor, y más teniendo en cuenta los últimos partidos vividos en El Collao en el tramo final de 2018. Siendo el Alcoyano-Baleares el primer partido de la 2ª vuelta en el feudo blanquiazul y las necesidades del conjunto de Vicente Mir, se hacía necesario un cambio en los resultados para el Deportivo. La primera parte ha comenzado como debía, con intencionalidad y con llegadas a la portería rival, así como con buen juego del Alcoyano. Esto ha ido decayendo con el paso de los minutos más por errores propios que por méritos del Atlético Baleares. Al descanso se ha llegado con 0-0 en el marcador. La reanudación del partido tenía que venir acompañada con un paso más allá de lo visto en la primera, y eso es el gol. A la espera de ello, en el 47 el capitán blanquiazul, Tomás Ruso, se ha roto en una estirada de la pierna y ha obligado a la entrada de Fomeyem, y es que Ruso no ha podido marcharse ni siquiera por su propio pie. En la segunda parte se ha seguido viendo muy solo a Antonio Pino en la zona de ataque, que ha tenido una buena jugada en la que se quedaba solo ante el portero pero el árbitro ha señalado fuera de juego, bien indicado aunque muy justo. Lo que el árbitro no ha pitado ha sido un penalti sobre De Lerma. Seguidamente, los gritos de ‘Deportivo, Deportivo’ se han escuchado en las gradas de El Collao tras la ocasión de De Lerma en una jugada iniciada por Lino, para Nieto, y el delantero ha centrado para el centrocampista que ha disparado y ha parado Carl a mano cambiada enviando el balón a córner. Las llegadas del Alcoyano han sido de nuevo insuficientes y los de Vicente Mir llevan sin marcar en casa desde la jornada 13, en el partido ante el Hércules, que se ganó por 1-0. CD Alcoyano Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Primi, Ruso, Córcoles, De Lerma, Nieto, V. Pérez, Reyna y Pino. Banquillo: Ortega, Anaba, Fomeyem, A. Rubio, Lino, Rubio y Braulio. Atlético Baleares Once titular: Carl, Vallori, Vega, Kike López, Guasp, Villapalos, Fullana, Canario, Shashoua, Hugo Díaz y Nuha. Banquillo: Amengual, Expósito, Rovirola, Ortiz, Adrián y Yelko. La próxima jornada se disputará en El Clariano, ante el Ontinyent, el domingo 27 de enero a las 17.15 horas.