PROTESTA La falta de personal satura la plantilla del geriátrico del Preventorio Los trabajadores alertan de la mala atención a los usuarios y reivindican el refuerzo urgente de la plantilla martes, 03 de octubre de 2017 Los trabajadores de la residencia asistida de tercera edad Mariola, en el Preventorio, se han concentrado este martes para exigir un refuerzo de la plantilla. La situación es “inadmisible”, según denuncian, con una carga de trabajo que provoca que los usuarios “no sean atendidos como deben”. Amparo Marco, una de las trabajadores, manifiesta que, pese a los continuos escritos remitidos a la Generalitat “no tenemos respuesta”. La delegada de Comisiones Obreras, Rosa Palacios, advierte de que la conselleria ha resuelto aumentar el horario del personal como alternativa a nuevas contrataciones. La consecuencia, según señalan los trabajadores, es una atención de baja calidad a los 60 pacientes del centro. La carga laboral, sostienen, “no es soportable ni física ni psicológicamente, porque vemos que no llegamos a ofrecer el servicio que queremos dar a los usuarios”. Los trabajadores se han concentrado en la calle porque el director de la residencia ha impedido que la reivindicación se desarrollase dentro de las instalaciones.