FÚTBOL SALA La falta de puntería castiga al Unión Alcoyana El conjunto de Javi Silvestre perdió este fin de semana 3-4 frente el Callosa del Segura – Faltan tres partidos para que el equipo de Alcoy cierre la temporada ocupando actualmente el puesto 11 en la clasificación lunes, 10 de abril de 2017 El pasado domingo el Unión Alcoyana FS jugó contra el Callosa del Segura su partido correspondiente a la jornada 26. Esta vez el encuentro se disputó en el pabellón de La Salle, un campo poco habitual que no impidió que un buen número de aficionados subieran a animar al equipo y a dar color a la grada. El quinteto inicial lo formaron: Gabri, Gomis, Iñaki, Gabri Sellés y Pablito. El equipo comenzó muy bien el partido, las ocasiones no paraban de llegar ante un Callosa que se cerraba en 10 metros y tan sólo generaba peligro a la contra. Para ello, el meta Gabri se mostró muy atento y efectivo. El ritmo de juego era local, sin embargo, los visitantes lograron adelantarse en el minuto 14 en una de las pocas ocasiones que dispusieron. Un penalti errado y varios balones en la línea de gol que incomprensiblemente no entraron se sumaron a las muchas combinaciones en las que el equipo lograba plantarse ante el acertadísimo portero visitante. Los de Javi Silvestre siguieron intentándolo pero no consiguieron mover el marcador antes del descanso. El equipo, al igual que pasó el jueves ante el Elche, se encomendó a la paciencia en el descanso pero en el minuto 22 de la reanudación, tras un desequilibrio en banda, permitió que los callosinos remataran fácil al segundo palo para colocar el 0-2. El 0-3 llegó tras el saque de un córner en el 24. A pesar de la gran diferencia en el marcador, el equipo siguió creyendo y trabajando. En el 32 lograron dos goles. Primero Iñaki y después Nando. Instantes después el Unión Alcoyana se quedó en inferioridad tras la expulsión de Gomis y permitió a Callosa meter el 2-4 en superioridad numérica en el minuto 33. La reacción fue inmediata e Iñaki, a un gran nivel estas últimas jornadas, logró hacer el 3-4 desde la frontal. Poco después, una gran parada de Gabri y un doble penalti a favor permitieron creer en la remontada pero se escapó rozando el larguero y ya en los minutos finales, jugando de cinco, no llegó el gol que permitiera por lo menos el empate. Ahora, dos semanas de descanso y de recuperación del duro golpe recibido antes de encarar los tres últimos partidos de liga.