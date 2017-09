The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "La falta de wifi crea síndrome de abstinencia" Un estudio sobre el uso de nuevas tecnologías alerta de las consecuencias del abuso de dispositivos móviles-El GARA avanza los datos del proyecto EMOTIUS elaborado con encuestas a escolares de Primaria y Secundaria miércoles, 06 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/09/2017) Los datos derivados del estudio EMOTIUS realizado a estudiantes de Primaria y Secundaria de la ciudad sobre el consumo de sustancias y el uso de nuevas tecnologías ha destapado las consecuencias del abuso de los móviles y tabletas. La responsable de prensa del GARA, Mireia Pascual, ha avanzado este miércoles en Hoy por Hoy Alcoy los primeros resultados del informe. "El 90% de los encuestados considera el móvil como muy importante, el 24% ha dejado de hacer algo por conectarse a internet y, lo más preocupante, la falta de wifi o datos ha generado síndrome de abstinencia en el 39% de los casos". Los datos del estudio realizado con una muestra de 143 alumnos se presentará integro el próximo sábado 9 de septiembre en la sede del GARA en la jornada organizada para conmemorar el Día del Sindrome Alcohólico Fetal, prevista a partir de las seis de la tarde. "Es el 9 del mes 9, en alusión a los 9 meses de embarazo y con el que pretendemos advertir de los riesgos del consumo de alcohol en la gestación", ha explicado en la entrevista Paco Pascual, médico del GARA.